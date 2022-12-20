Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise benzinin güncel fiyatını merak ediyor. Arama motorlarında Benzine indirim mi geldi? 20 Aralık akaryakıt ucuzladı mı? Güncel benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? araması yapılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, Benzine indirim mi geldi? 20 Aralık akaryakıt ucuzladı mı? Güncel benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Benzin ve motorine geçen hafta gelen zamların ardından bu hafta da indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 61 kuruş, motorinin litresi ise 77 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 17 lira 92 kuruşa, Ankara'da 18 lira 13 kuruşa, İzmir'de 18 lira 12 kuruşa çıktı. Motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 3 kuruşa, Ankara'da 22 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 30 kuruşa yükseldi.

23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim, 16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam, 17 Aralık'ta ise motorine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.