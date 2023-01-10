Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise benzinin güncel fiyatını merak ediyor. Arama motorlarında Benzine indirim mi geldi? 10 Ocak benzin indirim var mı? Güncel benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? araması yapılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, Benzine indirim mi geldi? 10 Ocak benzin indirim var mı? Güncel benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

11 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 89 kuruştan satılacak.

İSTANBUL'DA 18 LİRA 89 KURUŞTAN SATILACAK

İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 18 lira 89 kuruştan, Ankara'da ise 19 lira 6 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.