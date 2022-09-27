Benzine indirim gelecek mi? SON DAKİKA! Benzine mazota indirim gelecek mi? Motorine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları!

Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanırken, ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Düşüş sonrası başta benzin ve mazot fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Peki, Benzine indirim gelecek mi? Mazota indirim gelecek mi? Motorine indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı?

Benzine indirim gelecek mi? Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanırken, ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Düşüş sonrası başta benzin ve mazot fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Peki, Benzine indirim gelecek mi? Mazota indirim gelecek mi? Motorine indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı? İşte detaylar...

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorin, LPG ve benzin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD ham petrolü Ocak ayından bu yana ilk kez 80 doların altına gerilerken akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri bu indirimin 5 liradan daha fazla olabileceği görüşünde.

AKARYAKITA NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Sektör temsilcileri tarafından ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan daha fazla bir indirim yapılacağı belirtildi. Ancak 5 liralık indirim söylentisi olsa da petrol piyasaları bugün yükselişe geçti. Brent petrol bu sabah 83,50 doların üzerine yükselirken, ham petrol ise 77,35 dolardan işlem görüyor.

DURGUNLUK SİNYALLERİ TALEP BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRÜYOR

Dünya üzerindeki başlıca merkez bankalarının para politikaları daha da sıkılaşırken bunun talebe yönelik etkileri devam etti. ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticileri dün enflasyonu düşürme ihtiyacının altını çizerek bunun bir durgunluk pahasına da olsa yapılması gerektiğini belirtti. FED Cleveland Başkanı Loretta Mester, yetkililerin kısıtlayıcı para politikasını bir süre daha sürdürmesi gerektiğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi ve resesyon endişeleri ile birlikte enerji tüketiminin düşeceği beklentileri, petrol fiyatlarının iki yıl sonra ilk kez üç aylık bir kayıp serisine hazırlanmasına neden oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI

27.09.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 19,22 TL

Gazyağı TL/lt: 21,87 TL

Motorin TL/lt: 23,05TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,10 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,08 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,59 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

Ankara LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.73 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.72 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.85 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.82 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 27 Eylül 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: