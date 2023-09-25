Benzin fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri gündemde. Bir süredir yüksek seyreden benzin fiyatlarına indirim yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Peki, Benzine indirim gelecek mi? Benzine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

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BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Zam üstüne zam gelen akaryakıta bu kez indirim geliyor. Benzin 27 Eylül Çarşamba gününden itibaren 1 lira 15 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 41 kuruşa düşecek.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.