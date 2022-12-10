Geçtiğimiz günlerde yaşanan indirimlerin ardından Benzine indirim gelecek mi? Sorusu vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. Özellikle benzinli araç sahipleri başta olmak üzere Benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim var mı? Soruları merak ediliyor. Peki, Benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim var mı? 2022 Benzin fiyatları ne kadar olacak?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim gelmişti. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için Benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim var mı?Sorularını yanıtladık. Peki, Benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim var mı? 2022 Benzin fiyatları ne kadar olacak?

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde gelen motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim ile birlikte bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruşluk bir indirim daha geldi.

2022 BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 17 lira 42 kuruşa, Ankara'da 17 lira 64 kuruşa, İzmir'de ise 17 lira 62 kuruşa düştü.

AKARYAKITTA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan zam furyası son günlerde yerini indirime bıraktı. 23 Kasım tarihinden bu yana akaryakıt fiyatları 9 kez düştü. 17 günlük süreçte her iki gruba 1'er kez zam gelirken, benzine 4 kez, motorine ise 5 kez zam geldi.