Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve gelen zamlar sebebiyle birçok araç sahibi güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Benzinli araç sahiplerinin ise en merak ettiği sorulardan birisi, Benzine indirim gelecek mi? Sorusu oluyor. Peki, Benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim var mı? Benzin fiyatları ne kadar olacak? 2 Eylül Benzin fiyatlarında indirim olacak mı?

Benzinli araç sahiplerinin en merak ettiği konular arasında yer alan benzin indirimleri, son günlerde duyulan haberler ile tekrar gündeme geldi. Peki, 2 Eylül tarihinde Benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim var mı? Benzin fiyatları ne kadar olacak? 2 Eylül Benzin fiyatlarında indirim olacak mı?

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brend petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar sebebi ile akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok kez zam haberi ile gündeme gelen benzin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor. 3 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişkenlik göstermesi nedeniyle güncel fiyatlar oldukça merak ediliyordu. Merak edilen konulardan bir tanesi de Motorine indirim gelmesi durumuydu. 3 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.