Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve gelen zamlar sebebiyle birçok araç sahibi güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Benzinli araç sahiplerinin ise en merak ettiği sorulardan birisi, Benzine indirim gelecek mi? Sorusu oluyor. Peki Benzine indirim gelecek mi? Benzin fiyatları ne kadar olacak? 29 Ağustos Benzin fiyatlarında indirim olacak mı?

Benzinli araç sahiplerinin en merak ettiği konular arasında yer alan benzin indirimleri, son günlerde duyulan haberler ile tekrar gündeme geldi. Peki 29 Ağustos tarihinde benzin fiyatlarında bir değişiklik olacak mı? Benzine indirim gelecek mi? Benzin fiyatları ne kadar olacak? 29 Ağustos Benzin fiyatlarında indirim olacak mı? Sorularını sizler için yanıtladık.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brend petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar sebebi ile akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok kez zam haberi ile gündeme gelen benzin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor. 30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,04 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.