Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Bununla birlikte, benzine indirim geldi mi ve motorine indirim var mı, ne zaman gelecek soruları gündeme geliyor. 26 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim var mı, ne zaman gelecek? 26 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde gelen zamların yerini indirimler almaya başlarken, bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 92 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 51 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 51 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.

26 TEMMUZ BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI KAÇ TL?

İstanbul (Anadolu) : Benzin- 22,73TL Diesel- 24,53TL LPG- 10,79TL

İstanbul (Avrupa) : Benzin- 22,72TL Diesel- 24,51TL LPG- 11,03TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.