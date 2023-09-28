Son zamanlarda artan benzin fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri gündemde. Fiyatların ne zaman düşeceği ve ne kadar indirim yapılacağı konusu merak konusu. Peki, Benzine indirim geldi mi? Benzine ne kadar indirim geldi? İşte detaylar...

Benzine indirim geldi mi? GÜNCEL BENZİN FİYATI! Benzine ne kadar indirim geldi?

Benzine indirim geldi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüketicilerin benzin fiyatlarındaki indirimi dört gözle beklediği belirtildi. Kullanıcılar tarafından benzine ne kadar indirim gelecek araştırılmaktadır. Peki, Benzine indirim geldi mi? Benzine ne kadar indirim geldi? Detaylar haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Son dönemde art arda zam uygulanan akaryakıta bu kez indirim geldi. Benzin bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 94 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 66 kuruşa düştü.

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

27 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 94 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 66 kuruşa, İzmir'de 37 lira 36 kuruşa, Ankara'da ise 37 lira 26 kuruşa düştü. Motorinin fiyatı ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.