Akaryakıta üst üste gelen zamların ardından bu kez büyük bir indirim söz konusu oldu ve Benzine indirim geldi mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Benzine indirim geldi mi? Benzine ne kadar, kaç TL indirim geldi? 5 Ekim güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

Benzine indirim geldi mi? Benzine ne kadar, kaç TL indirim geldi? 5 Ekim güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

Benzine indirim geldi mi? Sorusu, Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam etmesi nedeniyle birçok kişinin gündeminde yer almakta. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez büyük bir indirim geldi. Peki, Benzine indirim geldi mi? Benzine ne kadar, kaç TL indirim geldi? 5 Ekim güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 2 lira 10 kuruş indirim gelecek. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 61 kuruşa, Ankara'da 35 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 32 kuruşa gerileyecek. Motorinin litresi ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

5 EKİM GÜNCEL BENZİN VE AKARYAKIT FİYATLARI

5 Ekim güncel benzin fiyatlarına göre yapılacak olan indirimin ardından benzin İstanbul'da 34 lira 61 kuruşa, Ankara'da 35 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 32 kuruşa gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.