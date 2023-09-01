Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık artışla faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından dolar kurunda hareketli anlar yaşandı. Benzine indirim geldi mi? Sorusu böylece merak edildi ve gündeme geldi. Peki, Benzine indirim geldi mi? Benzine indirim var mı? 1 Eylül güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

Benzine indirim geldi mi? Sorusu, Dolar yaşanan düşüş sonrasında vatandaşlar tarafından merak edildi ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Dolar yaşanan düşüş sonrasında gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzine indirim gelecek mi, ne kadar indirim gelecek merak konusu oldu. Söz konusu indirimin miktarı ve zamanı hakkında detaylar araştırılmakta. Peki, Benzine indirim geldi mi? Benzine indirim var mı? 1 Eylül güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Merkez'in faiz kararıyla dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıta beklenen indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 99 kuruş düşecek. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 79 kuruşa gerileyecek.

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 79 kuruşa, Ankara'da 37 lira 35 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 45 kuruşa inecek.

FİYAT 3 AYDA 2 KATINA ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

ÖTV ARTIŞIYLA FİYAT 6 LİRA YÜKSELMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.