Benzine indirim geldi mi? Benzine indirim var mı, ne kadar indirim gelecek?
Son dönemde artan benzin fiyatlarına ilişkin indirim iddiaları gündemde. Benzine indirim gelip gelmeyeceği ve ne kadar indirim yapılacağı merak konusu. Söz konusu indirimin miktarı ve zamanı hakkında detaylar araştırılmakta. Peki, Benzine indirim geldi mi? Benzine indirim var mı, ne kadar indirim gelecek? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık artışla faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından dolar kurunda hareketli anlar yaşandı. Dolar yaşanan düşüş sonrasında gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzine indirim gelecek mi, ne kadar indirim gelecek merak konusu oldu. Peki, Benzine indirim geldi mi? Benzine indirim var mı, ne kadar indirim gelecek? Detaylar haberimizde...
Merkez'in faiz kararıyla dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıta beklenen indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 99 kuruş düşecek. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 79 kuruşa gerileyecek.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 79 kuruşa, Ankara'da 37 lira 35 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 45 kuruşa inecek.
Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.
16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.