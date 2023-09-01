Benzine indirim geldi mi? Benzine indirim var mı, ne kadar indirim gelecek?

Son dönemde artan benzin fiyatlarına ilişkin indirim iddiaları gündemde. Benzine indirim gelip gelmeyeceği ve ne kadar indirim yapılacağı merak konusu. Söz konusu indirimin miktarı ve zamanı hakkında detaylar araştırılmakta. Peki, Benzine indirim geldi mi? Benzine indirim var mı, ne kadar indirim gelecek? İşte detaylar...