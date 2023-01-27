Benzine indirim geldi mi? Benzin ve motorin güncel fiyatları (27 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları)

Benzin fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Araç sahipleri, benzine indirim var mı sorusunu araştırıyor. Benzin ve motorin güncel fiyatları haberimizde yer alıyor. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ve motorin güncel fiyatları!

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları tekrar değişikliğe uğruyor. Bu sefer benzine indirim, motorine ise zam geliyor. Benzine indirim var mı, kaç TL olduğu merak ediliyor. Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları! (27 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları) Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 34 kuruşa, İzmir'de 21 lira 26 kuruşa geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 47 kuruşa, Ankara'da 23 lira 74 kuruşa, İzmir'de 23 lira 79 kuruşa indi.

MOTORİN FİYATI NE KADAR?

17 Ocak tarihinde benzinin fiyatı 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde motorinin fiyatı 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.