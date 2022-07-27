Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugünde benzine indirim geldi. Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu merak ediliyor. Benzin fiyatı ne kadar oldu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Benzine indirim geldi mi? Benzin kaç TL, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine indirim geldi. Benzinin litresi 50 kuruş düştü.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

BENZİN KAÇ TL?

Fiyat değişikliğinin ardından İstanbul'da benzinin litresi 22 lira 23 kuruşa geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 22 lira 38 kuruşa geriledi.