Dolar kurunun düşmesiyle birlikte benzin ve akaryakıt fiyatlarında indirime gidileceği belirtildi. Bunun ardından vatandaşlar, Benzin fiyatlarına indirim mi geliyor? Akaryakıt (Benzin, Mazot, LPG) fiyatları düşecek mi? Benzine indirim geldi mi? Benzine kaç kuruş indirim gelecek? Mazota ne kadar indirim gelir? Benzine indirim geldi mi? 23 Aralık Benzin, Mazot, Motorin, LPG'ye indirim mi geldi? Benzine kaç TL, kaç kuruş indirim yapıldı? LPG yeni fiyatı kaç lira olacak? merak etti. İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM Mİ GELDİ?

EPGİG resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1,63 ve motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir.

Açıklama şu şekilde:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

24/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

Benzinde 1,63

Motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir.

İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

Buna göre benzinde 1,63 TL, motorinde 1,65 TL indirim gerçekleşecektir. Fakat indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır. Yani benzin fiyatlarındaki indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

GÜNCEL EPGİS AÇIKLAMALARI (24-25 ARALIK CUMA-CUMARTESİ 2021)

1. Açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

Benzinde0,41

Motorinde 0,40

LPG'de1 TL/LTindirim gerçekleşmiştir.

İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

2. Açıklama:

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim

25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG'de 72

Motorinde 5 KRŞ/LT

pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

BENZİN, MAZOT VE LPG'YE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Kurdaki düşüş nedeniyle akaryakıt ürünlerine indirim geleceği belirtildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." dedi

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni ekonomi modeli ile düşüş yaşadı. Dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklaması sonrasında dolar, 18,34 lira seviyelerinden 12'nin altına geriledi.

"CİDDİ BİR DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TAMAMINA YANSIYACAK

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

ZAM, DÖVİZ KURUNUN DÜŞMESİ SONRASI DURDURULMUŞTU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

"DÜŞÜŞ POMPA FİYATLARINA EN KISA SÜREDE YANSIYACAK"

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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