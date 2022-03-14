Benzine indirim geldi mi? 15 Mart Salı bugün Benzin ve Mazota indirim var mı? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG'ye indirim gelecek mi, ne zaman gelir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu öncülüğünde çarşamba günü yapılacak toplantıda akaryakıt bayilerinin, nakitle akaryakıt satışına daha ucuz tarife uygulanması, nakliye ücretlerinde düzenleme yapılması gibi bir dizi öneriyi gündeme taşıması bekleniyor. Peki, Benzine indirim geldi mi? 15 Mart Salı Benzin ve Mazota indirim var mı? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG'ye indirim gelecek mi, ne zaman gelir? Mazota indirim var mı? Akaryakıta indirim var mı? Benzine ne kadar indirim gelecek?

BENZİN VE MAZOT FİYATLARI İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın başkanlığında sektör temsilcileri bir araya gelecek. 16 Mart Çarşamba günü yapılacak toplantıya, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) ve Petrol Sanayi Derneği (PETDER) temsilcileri katılacak. Yükselen fiyatların akaryakıt satışlarındaki düşüşe etkisinin değerlendirileceği toplantıda, maliyet ve fiyat baskısına karşı öneriler masaya yatırılacak.

Toplantıdan çıkan fikirlerin, EPDK yönetiminin de gündemine gelmesi, kurul toplantısında çözüm önerilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. EPDK'dan konuyla ilgili bir karar alınması halinde de akaryakıt satışında önümüzdeki döneme ait yol haritası belirlenmiş olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle rekor oranlarda artan ham petrol fiyatlarının düşüşe geçmesinin de önümüzdeki döneme yönelik planlamalarda dikkate alınması bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ? YENİ İNDİRİMLER OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta benzin ve mazot zamları iptal edilmişti. Ayrıca bazı kaynaklara göre yarın benzin ve motorine indirim yapılması bekleniyor. Fakat indirim hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte benzin Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılmaya devam edecek. Motorin ise Ankara'da ortalama 22,92 liradan, İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de 22,92 liradan satılacak.

BENZİN VE MAZOTA TEKRAR ZAM GELECEK Mİ?

Akaryakıt ürünlerine tekrardan zam gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BENZİN VE MAZOTA TEKRAR İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt ürünlerine tekrardan indirim gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM Mİ GELDİ? (SON YAPILAN İNDİRİMLER)

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise yapılan 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların geri çekildiğini belirtti.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.

GÜNCEL MAZOT FİYATLARI KAÇ TL?

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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