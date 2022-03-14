Benzine indirim geldi mi? 15 Mart Salı bugün Benzin ve Mazota indirim var mı? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG'ye indirim gelecek mi, ne zaman gelir?
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Son günlerde yapılan benzin ve mazot zamlarının ardından geçen hafta yapılan zamlar iptal edilmişti. Akaryakıtta artan fiyatların ardından sektör temsilcileri, çözüm arayışı için bir araya gelecek. Bunun akabinde vatandaşlar, Motorine indirim geldi mi? 14 Mart Benzin ve Mazota indirim yapıldı mı? Akaryakıta ne kadar indirim geldi, kaç TL? merak etti. Peki, Benzine ne kadar indirim var? Motorine indirim var mı? İşte bilgiler...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu öncülüğünde çarşamba günü yapılacak toplantıda akaryakıt bayilerinin, nakitle akaryakıt satışına daha ucuz tarife uygulanması, nakliye ücretlerinde düzenleme yapılması gibi bir dizi öneriyi gündeme taşıması bekleniyor. Peki, Benzine indirim geldi mi? 15 Mart Salı Benzin ve Mazota indirim var mı? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG'ye indirim gelecek mi, ne zaman gelir? Mazota indirim var mı? Akaryakıta indirim var mı? Benzine ne kadar indirim gelecek?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın başkanlığında sektör temsilcileri bir araya gelecek. 16 Mart Çarşamba günü yapılacak toplantıya, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) ve Petrol Sanayi Derneği (PETDER) temsilcileri katılacak. Yükselen fiyatların akaryakıt satışlarındaki düşüşe etkisinin değerlendirileceği toplantıda, maliyet ve fiyat baskısına karşı öneriler masaya yatırılacak.
Toplantıdan çıkan fikirlerin, EPDK yönetiminin de gündemine gelmesi, kurul toplantısında çözüm önerilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. EPDK'dan konuyla ilgili bir karar alınması halinde de akaryakıt satışında önümüzdeki döneme ait yol haritası belirlenmiş olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle rekor oranlarda artan ham petrol fiyatlarının düşüşe geçmesinin de önümüzdeki döneme yönelik planlamalarda dikkate alınması bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta benzin ve mazot zamları iptal edilmişti. Ayrıca bazı kaynaklara göre yarın benzin ve motorine indirim yapılması bekleniyor. Fakat indirim hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte benzin Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılmaya devam edecek. Motorin ise Ankara'da ortalama 22,92 liradan, İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de 22,92 liradan satılacak.
Akaryakıt ürünlerine tekrardan zam gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Akaryakıt ürünlerine tekrardan indirim gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise yapılan 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların geri çekildiğini belirtti.
Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.
Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022