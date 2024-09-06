Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?

6 Eylül son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Peki, 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? İşte detaylar...

6 EYLÜL'DE BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında sık sık indirim ve zam haberlerine yol açmaktadır. Son gelişmelere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 83 kuruşluk bir indirim yapıldı. Yeni fiyatlar, 6 Eylül Cuma 2024'ten itibaren geçerli olacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 43,31 TL, motorinin litre fiyatı ise 43,23 TL seviyesinde.

LPG/Otogaz fiyatları İstanbul Avrupa Yakası'nda 25,13 TL, Anadolu Yakası'nda ise 24,59 TL civarında.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatı esas alınır. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanır. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Dolar kuru takip edilerek belirlenir. Bu şekilde, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.