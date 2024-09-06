Üye Girişi
Haberler

Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Eylül'de benzine indirim geleceği belirtildi. Akaryakıt ürünlerinde zam veya indirim olup olmadığı merak konusu olurken, benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki değişiklikler yakından takip ediliyor. Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?

6 Eylül son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Peki, 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? İşte detaylar...

6 EYLÜL'DE BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında sık sık indirim ve zam haberlerine yol açmaktadır. Son gelişmelere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 83 kuruşluk bir indirim yapıldı. Yeni fiyatlar, 6 Eylül Cuma 2024'ten itibaren geçerli olacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 43,31 TL, motorinin litre fiyatı ise 43,23 TL seviyesinde.

LPG/Otogaz fiyatları İstanbul Avrupa Yakası'nda 25,13 TL, Anadolu Yakası'nda ise 24,59 TL civarında.

Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatı esas alınır. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanır. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Dolar kuru takip edilerek belirlenir. Bu şekilde, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Soğuk Haber Otomobil Ekonomi Finans Ulaşım Eylül Zam

Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme

 İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı

 Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız
İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu? GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta Eliz kimdir? Eliz evlenme teklifi mi aldı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA 2024 | 6 Eylül Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları!
title