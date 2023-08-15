Son dönemlerde artan döviz kurları ve petrol fiyatları nedeniyle benzin fiyatlarına zam bekleniyor. Benzin zammı ne zaman uygulanacak merak konusu oldu. Peki, Benzin zammı ne zaman uygulanacak? Benzine zam ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Benzine yapılacak zam ne zamandan itibaren geçerli olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Akaryakıta üst üste gelen zamların ardından benzine yapılan zam ne zaman pompaya yansıyacak merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından benzine yapılan 1 lira 55 kuruşluk zammın ne zaman uygulanacağı araştırılıyor. Peki, Benzin zammı ne zaman uygulanacak? Benzine zam ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Benzine yapılan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzinin litresi 1 lira 55 kuruşluk artışla 38 lirayı aşacak. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.