Benzin zammı ne zaman? SON DAKİKA! ZAM GELDİ! Benzine ve Mazota zam geldi mi? Mazot zammı var mı? - Haberler

Benzine zam geldi mi araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Piyasadaki bu oynaklık pompaya zam ya da indirim olarak yansıyor. Peki, Benzin zammı ne zaman? Benzine zam geldi mi? Mazot zammı var mı? Mazota zam gelecek mi? Motorine zam gelecek mi? İşte detaylar...

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 70 kuruş fiyat artışı yapıldı. Zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 22.82 liraya yükselirken, Ankara ve İzmir'de ise 22.93 lira oldu.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR OLDU?

Zam sonrası benzin İstanbul'da 22.82 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 22.93 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI

17.05.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 22,84 TL

Gazyağı TL/lt: 21,91 TL

Motorin TL/lt: 22,03 TL

TL/lt: 22,03 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,08 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,20 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,24 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.93 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.71 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 10.98 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.76 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.76 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.87 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.81 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 114,04 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 114,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,64 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamaması etkili oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde anlaşmaya varılamadığını, petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılmasını da içeren 6. yaptırım paketi taslağını göndermişti. Bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapan AB Komisyonu, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı.

Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

Çin ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik büyümeye yönelik kaygıları artırması da fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Çin'de dün açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte küçüleceği endişelerini artırmasının ardından ABD'de New York Fed imalat endeksi de mayısta eksi 11,6'ya gerileyerek sektörde daralmaya işaret etti.

Söz konusu endişelere karşın Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının bölgesel de olsa gerilemesi iyimserliğin artmasını sağladı.

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki kısıtlamaların, haziran başında kaldırılması hedefleniyor.

Başkent Pekin'de ise ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 114,63 ile 115,34 dolar aralığının direnç, 113,92 ile 113,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 17 Mayıs 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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