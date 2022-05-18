Benzin zammı ne zaman? BU GECE Benzine zam gelecek mi? Benzin motorin zam var mı? Benzine zam var mı son dakika 2022! - Haberler

Benzine zam var mı son dakika araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Petrol fiyatları ve dövizde yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün 1 lira 70 kuruş zam yapılan benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor. Peki, Benzin zammı ne zaman? Benzine zam gelecek mi? Benzin motorin zam var mı? Benzine zam var mı son dakika 2022 haberleri! Benzine zam geldi mi? İşte Benzine zam detayları!

BENZİNE ZAM VAR MI?

Dün litre başına 1,70 lira zam gelen benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruşluk bir zam daha bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 87 kuruşa yükselecek. Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bu geceki fiyat artışı ise 18. zam olacak.

ZAM SONRASI LİTRE FİYATI 24 LİRAYA DAYANACAK

Zam sonrası benzin İstanbul'da 22.82 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 22.93 liraya yükseldi.

YILBAŞINDAN BU YANA 18. ZAM

Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapıldı. Bu geceki fiyat artışı ise 18. zam olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

18.05.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 22,84 TL

Gazyağı TL/lt: 21,91 TL

Motorin TL/lt: 22,03 TL

TL/lt: 22,03 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,08 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,41 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,56 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.93 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.71 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 10.98 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.76 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.76 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.87 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.81 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 112,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 115,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 112,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,06 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentileri etkili oldu.

Salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da bugün de karantina bölgeleri dışında vakaya rastlanmadı. Şehir yönetimi dün 16 ilçede, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışında yayılmanın kesildiği, "sosyal sıfır Kovid" hedefine ulaşıldığını bildirmişti.

Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen "düşük riskli" bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mayıs'tan itibaren yeniden açılmıştı.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 445 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 533 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki azalış öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde, özellikle Macaristan'ın karşı çıkması nedeniyle hala uzlaşma sağlayamaması ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." ifadesini kullanmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 113,22 ile 114,31 dolar aralığının direnç, 111,47 ile 110,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 18 Mayıs 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 18 Mayıs 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com - Gündem