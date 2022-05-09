Benzine zam gelecek mi? SON DAKİKA! 10 Mayıs benzin zammı ne zaman? Akaryakıta zam gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları!

Benzin zammı ne zaman, Benzine gelecek mi merak ediliyor. Araç sahipleri tarafındam benzine zam gelecek mi merak konusu oldu. Brent petrol ve dövizdeki artış, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,59 dolardan işlem görüyor. Bu gelişme akaryakıtta fiyat artışını da gündeme getirdi. Peki, Benzin zam var mı? Benzin zammı ne zaman? Akaryakıt zam var mı? Benzin zam ne zaman? İşte detaylar...

BENZİNE ZAM VAR MI?

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam bekleniyor. Sektör kaynakları zammın çarşamba gününden itibaren geçerli olacağını belirtirken, benzinin litresi 21 lira seviyesini aşacak.

21 LİRAYI AŞACAK

Son fiyat artışlarıyla 20 liranın üzerine çıkan benzinin litresi çarşamba günü gelecek zamla birlikte 21 lirayı aşacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

1 lira 12 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 20 lira 33 kuruşa satılan benzinin litresi 21 lira 45 kuruşa çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de ise 20 lira 45 kuruştan 21 lira 57 kuruşa yükselecek.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 112,10 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 113,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 112,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getiriyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında azalışa gittiğini açıklaması küresel petrol talebinde düşüş algısını artırarak fiyatları baskılıyor. Ülkenin, haziran ayı ham petrol fiyatlarını Asya ve Avrupa'daki alıcılar için düşürmesi bekleniyor.

AB, Rusya'dan petrol ithalatı yasağını müzakere ediyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere yürüttüğü müzakereler devam ediyor.

Uluslararası basında yer alan habere göre, AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler teklif etti. Paketteki değişiklik çerçevesinde, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya, Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanınacak.

Bu süreçte söz konusu ülkeler petrol boru hattı altyapılarını geliştirecek. Macaristan ve Slovakya'nın 2024 sonuna kadar, Çekya'nın da 2024 ortasına kadar boru hatlarından Rus petrolü almasına izin verilecek.

G7 ülkeleri, pazar günü yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 112,70 ile 113,32 dolar aralığının direnç, 111,74 ile 111,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

09.05.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 20,33 TL

Gazyağı TL/lt: 23,02 TL

Motorin TL/lt: 22,03 TL

TL/lt: 22,03 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,08 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,70 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,47 TL

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 9 Mayıs 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

9 Mayıs itibariyla henüz akaryakıta zam yapıldığına dair bir açıklama veya haber bulunmamaktadır. Akaryakıta zam gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

9 Mayıs itibariyla henüz akaryakıta indirim yapıldığına dair bir açıklama veya haber bulunmamaktadır. Akaryakıta indirim gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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