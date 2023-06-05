Benzin ve Motorine zam geldi mi? 6-7 Haziran Benzin, mazot, motorine zam var mı, kaç TL zam gelecek? Akaryakıta ne kadar zam gelir, kaç kuruş?

Dolar kurunun artmasıyla birlikte benzin, motorin, mazot ve LPG gibi akaryakıt ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre 7 Haziran Çarşamba gecesi bazı akaryakıt ürünlerine zam gelecek. Peki, Benzine zam geldi mi? 6-7 Haziran Benzin, mazot, motorine zam var mı, kaç TL zam gelecek? Akaryakıta ne kadar zam gelir, kaç kuruş? İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 21 TL'nin üzerine çıkarak tarihinin en üst seviyesini görmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Peki, benzine zam var mı? Benzine ne kadar zam gelir? LPG'ye kaç TL zam gelecek? Motorine zam gelir mi? Ayrıntılar yazımızda...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI 2023?

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından bu hafta da motorine zam geliyor. Yapılması beklenen 1 lira 42 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı yeniden 21 lira seviyelerine çıkacak.

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından sırada motorin var. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine gelmesi beklenen 1 lira 42 kuruşluk zammın 7 Haziran Çarşamba saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Gelecek zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 19,36 TL'den 20,78 TL'ye çıkacak. Motorin İstanbul'un Anadolu yakasında 20,72 TL'den, Ankara'da 21,16 TL'den ve 21,27 TL'den satılacak.

ZAMLI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yapılan zamlara göre motorin fiyatları şöyle olacak:

İstanbul Avrupa yakası motorin fiyatı : 20,78 TL

20,78 TL İstanbul Anadolu yakası motorin fiyatı : 20,72 TL

20,72 TL Ankara motorin fiyatı : 21,16 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.