Benzin ve Motorine zam geldi mi? 24-25 Mart Cuma Akaryakıt ürünlerine yeni zam mı gelecek? Motorine yeni zam var mı? Benzine zam olacak mı?

Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Güncel zam yapılmadı. Fakat bazı kaynaklara göre, bu gece motorine ve benzine yeniden zam gelmesi bekleniyor. Peki, Benzin ve Motorine zam geldi mi? 24-25 Mart Perşembe-Cuma Akaryakıt ürünlerine yeniden zam mı gelecek? Motorine zam var mı? Benzine zam olacak mı? İşte bilgiler...

BENZİN VE MAZOTA ZAM GELECEK Mİ? (24-25 MART PERŞEMBE VE CUMA 2022)

Benzin, Motorin, LPG'ye zam gelecek mi EPGİS tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bazı kaynaklara göre bu gece motorine ve benzine zam gelmesi bekleniyor. EPGİS Twitter üzerinden bir süre, zam veya indirim haberinin yapılmayacağını duyurmuştu.

Bazı kaynaklara göre bu gece Motorine 1,37 TL zam gelecek. Fakat EPGİS Twitter'dan resmi açıklama gelmedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan brent petrol fiyatlarından sonra benzin ve motorine zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL? (24 MART PERŞEMBE 2022/ EN SON YAPILAN ZAMLAR)

Gün içerinde 118 dolara kadar çıkan brent petrol, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Buna göre; bu geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı.

BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM Mİ GELDİ? (17 MART 2022/ EN SON YAPILAN İNDİRİMLER)

Brent petroldeki düşüş nedeniyle akaryakıta üst üste indirimler gelmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 62 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 1 kuruş düştü. Böylece son üç günde motorine gelen indirim 4 lirayı, benzine gelen indirim ise 2 lirayı aşmış oldu. Benzinin fiyatı 18 lira seviyelerine, motorinin litresi ise 19 lira seviyelerine geriledi. İşte illere göre güncel akaryakıt fiyatları.

Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçmiş ve brent petrolün varili 130 doları aşarak son 14 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu gelişmeyle Türkiye'de akaryakıta üst üste zamlar gelmiş ve benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı aşmıştı. Brent petrolün tekrar 100 doların altına inmesiyle zamlar yerini indirime bırakmaya başladı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 MART PERŞEMBE 2022)

Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

Güncel benzin fiyatları:

İstanbul : 19,79 TL

Ankara : 19,88 TL

İzmir : 19,9 TL

Güncel motorin fiyatları:

İstanbul : 22,23 TL

Ankara : 22,31 TL

İzmir : 22,31 TL

FİYAT DUYURUSUNA ARA VERİLDİ

Bugün akşam saatlerinde yeni bir paylaşımda bulunan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu sebeple kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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