Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Güncel zam yapılmadı. Fakat bazı kaynaklara göre, bu gece motorine ve benzine yeniden zam gelmesi bekleniyor. Peki, Benzin ve Motorine zam geldi mi? 21-22 Mart Salı Akaryakıt ürünlerine yeniden zam mı gelecek? Motorine zam var mı? Benzine zam olacak mı? İşte bilgiler...

BENZİN VE MAZOTA ZAM GELECEK Mİ? (21-22 MART PAZARTESİ VE SALI 2022)

Benzin, Motorin, LPG'ye zam gelecek mi EPGİS tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bazı kaynaklara göre bu gece motorine ve benzine zam gelmesi bekleniyor. EPGİS Twitter üzerinden bir süre, zam veya indirim haberinin yapılmayacağını duyurmuştu.

Son 3 günde akaryakıta üst üste gelen indirimlerin ardından brent petrol fiyatında yaşanan artış nedeniyle ibre tersine döndü. Buna göre; bu geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 18,67 liradan 20,63 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 18,78 liradan 20,74 liraya yükseldi.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL? (19 MART CUMARTESİ 2022/ EN SON YAPILAN ZAMLAR)

Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM Mİ GELDİ? (17 MART 2022/ EN SON YAPILAN İNDİRİMLER)

Brent petroldeki düşüş nedeniyle akaryakıta üst üste indirimler gelmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 62 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 1 kuruş düştü. Böylece son üç günde motorine gelen indirim 4 lirayı, benzine gelen indirim ise 2 lirayı aşmış oldu. Benzinin fiyatı 18 lira seviyelerine, motorinin litresi ise 19 lira seviyelerine geriledi. İşte illere göre güncel akaryakıt fiyatları.

Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçmiş ve brent petrolün varili 130 doları aşarak son 14 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu gelişmeyle Türkiye'de akaryakıta üst üste zamlar gelmiş ve benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı aşmıştı. Brent petrolün tekrar 100 doların altına inmesiyle zamlar yerini indirime bırakmaya başladı.

GÜNCEL BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR?

İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL, benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL idi. Son yapılan indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 18,71, Ankara ve İzmir'de 18,80 lira oldu. Benzin fiyatı ise İstanbul'da 18,10, Ankara'da 18,20 ve İzmir'de 18,21 oldu.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

FİYAT DUYURUSUNA ARA VERİLDİ

Bugün akşam saatlerinde yeni bir paylaşımda bulunan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu sebeple kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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