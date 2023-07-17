Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Benzine, motorine zam var mı, zam gelecek mi? Neden zam geldi?

Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. Peki benzine ve motorine yeniden tekrar zam var mı, gelecek mi? Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatları neden artıyor, neden yükseldi?

Benzine, motorine ne kadar zam geldi? Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. Peki benzine ve motorine yeniden tekrar zam var mı, gelecek mi? Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatları neden artıyor, neden yükseldi? Detaylar...

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.

BENZİNE VE MOTORİNE NEDEN ZAM GELDİ?

ÖTV artırımına vatandaşlar tepki gelirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır.

BİRİNCİSİ DEPREMİN YOL AÇTIĞI MALİYETLER

Birincisi yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

İKİNCİSİ ÖTV TUTARLARININ ENFLASYON KARŞISINDA ERİMESİ

İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.

Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı yüzde 4,58 iken 2022 yılında yüzde 2,8'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında yüzde 26,23 ilen 2022 yılında yüzde 17,84'e düşmüştür. Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranı yüzde 50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktı ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 TL, LPG'de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Artışlar 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

17.07.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,03 TL

Gazyağı TL/lt: 29,48 TL

Motorin TL/lt: 32,32 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 32,37 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 24,26 TL

Fuel Oil TL/Kg: 21,45 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,78 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 81,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,36 düşüşle 78,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen veriler etkili oldu. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, ülkede gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla sadece yüzde 0,8 arttı. Çin'in ikinci çeyrekteki ekonomik büyümesi piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede ekonomik toparlanmanın zayıf olması petrol talebinin de düşeceği algısını destekliyor.

Öte yandan, petrol piyasaları küresel arz daralması ve faiz oranlarındaki yükselişe odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya'daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla 2023'ün ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalması bekleniyor ancak, üretimdeki düşüşün küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamayla kısmen dengeleneceği öngörülüyor.

Petrol fiyatları geçen hafta, küresel arz ve talep dengesinin bozulacağı ve üretimin düşeceği endişeleriyle nisandan bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Brent petrolde teknik olarak 81,20 ile 82,54 dolar aralığının direnç, 78,20 ile 76,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.