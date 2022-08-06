Benzin ve Motorine indirim mi geldi? 6-7 Ağustos Benzin ve Mazot indirimi ne kadar, kaç TL? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG indirim geldi mi?
Brent petrol fiyatının düşmesiyle birlikte benzin ve akaryakıt ürünlerine indirim geldi. Vatandaşlar benzine ve mazota kaç tl indirim gelecek merak ediyor. Peki, Benzine indirim mi geldi? 6-7 Ağustos Benzin indirimi ne zaman? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG indirim geldi mi? Akaryakıt Güncel fiyatları 2022! Benzine kaç kuruş indirim geliyor? Mazota ne kadar indirim gelecek? Benzin ve mazot indirimi bu gece mi yarınki gece mi? Benzine kaç kuruş indirim geldi? İşte tüm detaylar...
Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Brent petrolün son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından akaryakıta çifte indirim geldi. Peki, Benzin, Mazot ve Motorine indirim gelecek mi? 6-7 Ağustos Benzin indirimi ne zaman? Benzine ve Motorine indirim geldi mi? Güncel benzin fiyatları kaç liradır? Benzine kaç TL, kaç kuruş indirim gelecek?
Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 23 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 15 kuruş düştü.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa, Ankara'da 20 lira 17 kuruşa ve İzmir'de 20 lira 15 kuruşa geriledi.
Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 39 kuruşa, Ankara'da 23 lira 51 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 52 kuruşa düştü.
Benzin Fiyatları:
- İstanbul : 20 lira 12 kuruş
- Ankara : 20 lira 17 kuruş
- İzmir : 20 lira 15 kuruş
Motorin Fiyatları:
- İstanbul : 23 lira 39 kuruş
- Ankara : 23 lira 51 kuruş
- İzmir : 23 lira 52 kuruş
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.