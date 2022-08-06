Benzin ve Motorine indirim mi geldi? 6-7 Ağustos Benzin ve Mazot indirimi ne kadar, kaç TL? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG indirim geldi mi?

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Brent petrolün son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından akaryakıta çifte indirim geldi. Peki, Benzin, Mazot ve Motorine indirim gelecek mi? 6-7 Ağustos Benzin indirimi ne zaman? Benzine ve Motorine indirim geldi mi? Güncel benzin fiyatları kaç liradır? Benzine kaç TL, kaç kuruş indirim gelecek?

BENZİN İNDİRİMİ NE ZAMAN? BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 23 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 15 kuruş düştü.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? (6-7 AĞUSTOS 2022)

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa, Ankara'da 20 lira 17 kuruşa ve İzmir'de 20 lira 15 kuruşa geriledi.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 39 kuruşa, Ankara'da 23 lira 51 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 52 kuruşa düştü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6-7 AĞUSTOS 2022)

Benzin Fiyatları:

İstanbul : 20 lira 12 kuruş

Ankara : 20 lira 17 kuruş

İzmir : 20 lira 15 kuruş

Motorin Fiyatları:

İstanbul : 23 lira 39 kuruş

Ankara : 23 lira 51 kuruş

İzmir : 23 lira 52 kuruş

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.