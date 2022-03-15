Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 15-16 Mart Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzin, Mazot, LPG fiyatları inecek mi, ne kadar olacak?

Brent petrolde düşüş devam ediyor. Brent petrolün düşmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerine de ciddi indirimlerin yapılması bekleniyor. Peki, Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 15 Mart Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzin, Mazot, LPG fiyatları inecek mi, ne kadar olacak? Bugün bazı kaynaklara göre benzine yeniden indirim yapılabilir denildi. Bunun akabinde vatandaşlar, Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 15 Mart Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzin, Mazot, LPG fiyatları inecek mi, ne kadar olacak? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

BRENT PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin yerini talep endişelerine bırakmasıyla uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine geriledi. Bu gelişmenin Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Dün günü 106,90 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,52 düşüşle 97,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,84 dolardan alıcı buldu.

SON 2 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü. Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerine dönmesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatların gerilemesine neden oluyor. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ise piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılamaya devam ediyor.

14 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımların etkisiyle brent petrolün varili 130 doları aşmış ve 140 dolar sınırına kadar yükselmişti. Böylece petrol fiyatları Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI? YARIN İNDİRİM GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta benzin ve mazot zamları iptal edilmişti. Ayrıca bazı kaynaklara göre yarın benzin ve motorine indirim yapılması bekleniyor. Fakat indirim hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte benzin Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılmaya devam edecek. Motorin ise Ankara'da ortalama 22,92 liradan, İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de 22,92 liradan satılacak.

BENZİN VE MAZOTA TEKRAR ZAM GELECEK Mİ?

Akaryakıt ürünlerine tekrardan zam gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BENZİN VE MAZOTA TEKRAR İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt ürünlerine tekrardan indirim gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM Mİ GELDİ? (SON YAPILAN İNDİRİMLER)

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise yapılan 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların geri çekildiğini belirtti.

Twitter'dan en son yapılan açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde0,79

Motorinde 2,25 TL/LT

olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.

GÜNCEL MAZOT FİYATLARI KAÇ TL?

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ukrayna - Rusya savaşı bittiğinde #benzin ve #motorin fiyatları düşer mi? — Haberler (@Haberler) March 15, 2022

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