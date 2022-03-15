Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 15-16 Mart Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzin, Mazot, LPG fiyatları inecek mi, ne kadar olacak?
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Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin yerini talep endişelerine bırakmasıyla uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine geriledi. Brent petrol fiyatlarının inmesiyle birlikte vatandaşlar, Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 15 Mart Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzin, Mazot, LPG fiyatları inecek mi, ne kadar olacak? merak etti. Peki, akaryakıta indirim var mı? İndirim ne zaman yapılacak? İşte bilgiler...
Brent petrolde düşüş devam ediyor. Brent petrolün düşmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerine de ciddi indirimlerin yapılması bekleniyor. Peki, Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 15 Mart Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzin, Mazot, LPG fiyatları inecek mi, ne kadar olacak? Bugün bazı kaynaklara göre benzine yeniden indirim yapılabilir denildi. Bunun akabinde vatandaşlar, Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 15 Mart Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzin, Mazot, LPG fiyatları inecek mi, ne kadar olacak? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...
Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin yerini talep endişelerine bırakmasıyla uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine geriledi. Bu gelişmenin Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.
Dün günü 106,90 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,52 düşüşle 97,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,84 dolardan alıcı buldu.
Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü. Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerine dönmesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatların gerilemesine neden oluyor. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ise piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılamaya devam ediyor.
Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımların etkisiyle brent petrolün varili 130 doları aşmış ve 140 dolar sınırına kadar yükselmişti. Böylece petrol fiyatları Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.
Geçtiğimiz hafta benzin ve mazot zamları iptal edilmişti. Ayrıca bazı kaynaklara göre yarın benzin ve motorine indirim yapılması bekleniyor. Fakat indirim hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte benzin Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılmaya devam edecek. Motorin ise Ankara'da ortalama 22,92 liradan, İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de 22,92 liradan satılacak.
Akaryakıt ürünlerine tekrardan zam gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Akaryakıt ürünlerine tekrardan indirim gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise yapılan 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların geri çekildiğini belirtti.
Twitter'dan en son yapılan açıklama:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali
10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde0,79
Motorinde 2,25 TL/LT
olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.
Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.
Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Ukrayna - Rusya savaşı bittiğinde #benzin ve #motorin fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 15, 2022
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022