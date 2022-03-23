Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan brent petrol fiyatlarından sonra benzin ve motorine zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi. Benzin ve Motorine güncel zam geldi mi? 23 Mart Çarşamba Benzin, Mazot, Motorin ve LPG'ye zam var mı? Motorin ve Benzin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ve detayları sizlerle...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? (23 MART ÇARŞAMBA 2022)

Gün içerinde 118 dolara kadar çıkan brent petrol, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Buna göre; bu geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

Güncel benzin fiyatları:

İstanbul : 19,79 TL

Ankara : 19,88 TL

İzmir : 19,9 TL

Güncel motorin fiyatları:

İstanbul : 22,23 TL

Ankara : 22,31 TL

İzmir : 22,31 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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