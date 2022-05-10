Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatı gece yarısından geçerli olmak üzere 78 kuruş artacak. Benzin ve Motorine güncel zam geldi mi? 10-11 Mayıs Çarşamba Benzin, Mazot, Motorin ve LPG'ye zam var mı? Motorin ve Benzin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ve detayları sizlerle...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? (10-11 MAYIS ÇARŞAMBA 2022)

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı yapıldı. Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı gece yarısından geçerli olmak üzere 78 kuruş artacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek. Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

Güncel benzin fiyatları:

İstanbul : 21,13 TL (zamlı güncel fiyat)

21,13 TL (zamlı güncel fiyat) Ankara : 21,22 TL (zamlı güncel fiyat)

21,22 TL (zamlı güncel fiyat) İzmir : 21,22 TL (zamlı güncel fiyat)

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Brent petrolde ise AB'nin Rusya'ya ambargo planında yumuşamaya gittiği yönündeki haber akışıyla düşüş sürüyor. Dün 112 dolar civarında işlem gören brent petrol bugün 104 dolara geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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