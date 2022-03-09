Benzin ve Motorin zammı iptal mi oldu, indirim mi geldi? 9-10 Mart Akaryakıt zamları iptal mi edildi? Benzin ve Mazot fiyatlarına indirim mi yapıldı?
- Güncelleme:
Son dakika gelen haberlere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen akaryakıt zamları, brent petrolün varil fiyatında yaşanan ani düşüşe bağlı olarak iptal edildi. Bunun akabinde vatandaşlar, Benzin ve Motorin zammı iptal mi oldu, indirim mi geldi? 9-10 Mart Akaryakıt zamları iptal mi edildi? Benzin ve Mazot fiyatlarına indirim mi yapıldı? merak etti. İşte detaylar...
Benzine indirim mi geldi? Benzin zamları iptal mi oldu? Akaryakıt zamları geri mi çekildi? Mazot zamları iptal mi oldu? Benzin zamları neden iptal edildi? Varil petrol fiyatları düştü mü? Detaylar yazımızda...
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte benzin Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılmaya devam edecek. Motorin ise Ankara'da ortalama 22,92 liradan, İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de 22,92 liradan satılacak.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart için de devam etti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise yapılan 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların geri çekildiğini belirtti.
Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılan benzinin fiyatı aynı kalmış oldu.
Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022