Benzin ve Motorin zammı iptal mi edildi? 13-14 Haziran Akaryakıt (Benzin, Motorin, LPG, Mazot) zamları iptal mi oldu? Zamlar neden iptal edildi?

Benzin ve LPG'ye gelen zamların ardından bugün motorinle ilgili bir zam iddiası ortaya atıldı. Bunun ardından akaryakıta zam gelmeyecek mi merak eden vatandaşlar, Benzin zammı iptal mi oldu? 13-14 Haziran Akaryakıt (Benzin, Motorin, LPG, Mazot) zamları durduruldu mu, iptal mi edildi? Zamlar neden iptal oldu? Mazot zammı iptal mi olacak? LPG'ye zam gelmeyecek mi? merak etti. Detaylar sizlerle...

BENZİN VE MOTORİN ZAMLARI İPTAL Mİ OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bugün motorine 2,60 TL zam geleceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Daha önce akaryakıta gelen zamları duyuran ancak uzun süredir sessiz olan EPGİS, bugün beklenen bir zam olmadığını belirtti.

Benzin ve LPG'ye gelen zamların ardından bugün motorinle ilgili bir zam iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre 14 Haziran Salı 00.01'den itibaren motorine 2,60 TL zam geleceği belirtildi. Zamlı tarifeye göre İstanbul'un Avrupa yakasında motorinin litresinin 27,84 TL'den 30,44 TL'ye yükseleceği öne sürüldü.

EPGİS SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Daha önce akaryakıt fiyatlarındaki zamlar hakkında bilgilendirmede bulunan ancak Enerji Piyasaları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı(EPDK) ile yaşanılan tartışmanın ardından zamları duyurmayı bırakan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) bugün uzun süreden sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

"BUGÜN ZAM BEKLENTİSİ YOK"

EPGİS'in açıklamasında motorine bugün zam geleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Zorunlu Bilgilendirme. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" ifadelerine yer verildi.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz."

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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