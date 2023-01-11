Benzin ve mazota zam var mı, indirim mi var 2023? 11-12 Ocak Mazota zam mı indirim mi gelecek? Benzin, Motorin ve LPG'ye indirim mi gelir zam mı?

Dolar kurunun artmasıyla birlikte vatandaşlar benzin, mazot, motorin ve LGP'ye zam gelecek mi merak ediyor. Peki, Benzin ve mazota zam var mı, indirim mi var 2023? Mazota zam mı indirim mi gelecek? Benzine zam mı geliyor indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? LPG güncel fiyatları ne kadar? Güncel benzin ve mazot fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi. Peki, Benzin ve mazota zam var mı, indirim mi var 2023? Mazota zam mı indirim mi gelecek? Benzin, Motorin ve LPG'ye indirim mi gelir zam mı?

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ ZAM MI 2023?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira seviyelerine geriledi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 89 kuruşa, Ankara'da 19 lira 11 kuruşa, İzmir'de 19 lira 8 kuruşa düştü. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

İstanbul benzin litre fiyatı : 18 lira 89 kuruş

Ankara benzin litre fiyatı : 19 lira 11 kuruş

İzmir benzin litre fiyatı : 19 lira 8 kuruş

MAZOTA İNDİRİM Mİ VAR ZAM MI VAR?

Mazota herhangi bir zam ve indirim gelmedi. Benzine bugün 63 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.