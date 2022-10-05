Benzin ve Mazota zam mı geldi? (5-6 Ekim 2022) Akaryakıt ürünlerine yeni zam yapıldı mı? Benzin, Mazot, Motorin, LPG yeni zam var mı?

Brent petrol ve döviz kurlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorine yeni zam yapıldı. Motorin fiyatı 24 liranın üstüne çıktı. Peki, Benzin ve Mazota zam mı geldi? (5-6 Ekim) Akaryakıt ürünlerine yeni zam yapıldı mı? Benzin, Mazot, Motorin, LPG yeni zam var mı? Güncel benzin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Güncel Motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Akaryakıta yeni zam var mı? Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Zammın ardından benzin bazı şehirlerde 20 lira seviyesine, motorin ise 24 liranın üzerine çıktı. Benzin ve Mazota zam mı geldi? (5-6 Ekim) Akaryakıt ürünlerine yeni zam yapıldı mı? Benzin, Mazot, Motorin, LPG yeni zam var mı?

BENZİN VE MOTORİNE YENİDEN ZAM MI GELDİ? (5-6 EKİM 2022)

Milyonlarca araç sahibi büyük bir indirim beklerken, brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Zammın ardından benzin bazı şehirlerde 20 lira seviyesine, motorin ise 24 liranın üzerine çıktı.

Araç sahipleri eylül ayının son haftasında brent petrolün 80 dolar seviyesine kadar düşmesiyle büyük bir indirim bekliyordu. Ancak OPEC ülkelerinin yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik haberler ve Rusya - Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Brent petrolün yeniden 90 doların üzerine çıkmasıyla akaryakıta çifte zam geldi.

İLLERE GÖRE GÜNCEL BENZİN VE MAZOT FİYATLARI (5-6 EKİM 2022)

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Zammın ardından benzin bazı şehirlerde 20 lira seviyesine, motorin ise 24 liranın üzerine çıktı.

İstanbul'da Mazot ve Benzin fiyatları:

Motorin : 24,22 tl

Benzin : 19,86 tl

Ankara'da Mazot ve Benzin fiyatları:

Motorin : 24,34 tl

Benzin : 20,01 tl

İzmir'de Mazot ve Benzin fiyatları:

Motorin : 24,36 tl

Benzin : 19,99 tl

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.