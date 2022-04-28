Benzin ve Mazota zam gelecek mi? SON DAKİKA! Benzine zam var mı? Benzine ve Motorine zam geldi mi? Güncel Benzin fiyatları!

Benzine zam gelecek mi? Benzin zammı ne zaman? Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 104,09 dolardan işlem görüyor. Son günlerde artış gösteren petrol fiyatlarının ardından araç sahiplerinden akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi merak konusu oldu. Peki, Benzine zam var mı? Benzin zammı ne zaman? Benzine zam gelecek mi? Mazota zam var mı? Güncel Benzin fiyatları haberimizde...

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

28 Nisan itibariyla henüz benzine zam yapıldığına dair bir açıklama veya haber bulunmamaktadır. Benzine zam gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

PETROL FİYATLARI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 104,09 dolardan işlem görüyor.

Dün 105,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 104,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de alınan Kovid-19 salgını kısıtlamalarının talep düşüşüne neden olacağı beklentileri etkili oldu.

Şehir kapatmalarının devam ettiği Çin'in Pekin kentinde toplu Kovid-19 test programına başlanmasının ardından vaka sayılarında nispi düşüş kaydedildi. Uygulamanın, bugünden itibaren önemli şirketlerin faaliyet merkezi olarak bilinen Hangzhou kentinde de hayata geçirileceği belirtiliyor.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış da talep düşüşüne işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 700 bin varil artarak yaklaşık 414 milyon 400 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 600 bin varil azalışla 230 milyon 800 bin varile geriledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar da küresel petrol piyasalarında arz endişelerini desteklemeyi sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 104,64 ile 105,75 dolar aralığının direnç, 102,68 ile 101,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI

28.04.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,00 TL

Gazyağı TL/lt: 21,02 TL

Motorin TL/lt: 22,01 TL

TL/lt: 22,01 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,06 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,14 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,40 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.86 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.64 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.88 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.77 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.89 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.71 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 28 Nisan 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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