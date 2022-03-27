Benzin ve Mazota zam geldi mi? 27-28 Mart Cumartesi Akaryakıt ürünlerine yeni zam mı gelecek? Motorine yeni zam var mı? Benzine zam olacak mı?

Motorine zam mı geldi? LPG'ye zam var mı? Akaryakıta zam var mı? Akaryakıta güncel zam olacak mı? Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Güncel zam yapılmadı. Fakat bazı kaynaklara göre, bu gece motorine ve benzine yeniden zam gelmesi bekleniyor. Peki, Benzin ve Motorine zam geldi mi? 27-28 Mart Cumartesi-Pazar Akaryakıt ürünlerine yeniden zam mı gelecek? Motorine zam var mı? Benzine zam olacak mı? İşte bilgiler...

BENZİN VE MAZOTA ZAM GELECEK Mİ? (27-28 MART CUMARTESİ-PAZAR 2022)

Brent petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Buna göre, bugünden itibaren pompaya yansımak üzere motorin grubuna 1.39 TL zam geldi. Böylelikle İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 23.66 TL seviyelerine yükseldi. Öte yandan benzin ise 20 liraya dayandı.

Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarının artışı akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubuna 1.39 TL zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKITFİYATLARI KAÇ TL? (27 MART CUMARTESİ 2022/ EN SON YAPILAN ZAMLAR)

Zam sonrası İstanbul'da ortalama motorin fiyatı ortalama 23.66 TL seviyelerine yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 23.77 TL'ye çıktı. Öte yandan benzinin fiyatı ise 20 lira seviyelerine dayandı.

Güncel motorin fiyatları:

İstanbul : 23.66 TL

Ankara : 23.77 TL

İzmir : 23.77 TL

Güncel benzin fiyatları:

İstanbul : 19,79 TL

Ankara : 19,88 TL

İzmir : 19,9 TL

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 119-120 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artması, motorine zam olarak yansıdı.

FİYAT DUYURUSUNA ARA VERİLDİ

Bugün akşam saatlerinde yeni bir paylaşımda bulunan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu sebeple kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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