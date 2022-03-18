Benzin ve Mazota zam geldi mi? 18-19 Mart Cumartesi Akaryakıt ürünlerine zam mı gelecek? Motorine zam var mı?
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Benzin fiyatlarına zam mı gelecek merak edildi. Geçtiğimiz hafta art arda indirim haberleri gelmişti. Bu hafta ise zam olabileceği konuşuldu. Peki, Benzine zam mı geldi? 18-19 Mart 2022 benzine ve mazota zam mı yapılacak? Mazot kaç TL, ne kadar? LPG kaç lira, ne kadar? Güncel benzin fiyatları! Benzine zam mı geldi? 18-19 Mart Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi? merak etti. İşte detaylar...
Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Güncel zam yapılmadı. Fakat bazı kaynaklara göre, bu gece motorine 1,96 TL zam gelmesi bekleniyor. Peki, Benzin ve Mazota zam geldi mi? 18-19 Mart Cumartesi Akaryakıt ürünlerine zam mı gelecek? İşte bilgiler...
Brent petroldeki düşüş nedeniyle akaryakıta üst üste indirimler gelmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 62 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 1 kuruş düştü. Böylece son üç günde motorine gelen indirim 4 lirayı, benzine gelen indirim ise 2 lirayı aşmış oldu. Benzinin fiyatı 18 lira seviyelerine, motorinin litresi ise 19 lira seviyelerine geriledi. İşte illere göre güncel akaryakıt fiyatları.
Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçmiş ve brent petrolün varili 130 doları aşarak son 14 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu gelişmeyle Türkiye'de akaryakıta üst üste zamlar gelmiş ve benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı aşmıştı. Brent petrolün tekrar 100 doların altına inmesiyle zamlar yerini indirime bırakmaya başladı.
Benzin, Motorin, LPG'ye zam gelecek mi EPGİS tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bazı kaynaklara göre bu gece motorine 1,96 TL zam gelmesi bekleniyor. EPGİS Twitter üzerinden bir süre, zam veya indirim haberinin yapılmayacağını duyurmuştu.
İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL, benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL idi. Son yapılan indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 18,71, Ankara ve İzmir'de 18,80 lira oldu. Benzin fiyatı ise İstanbul'da 18,10, Ankara'da 18,20 ve İzmir'de 18,21 oldu.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Bugün akşam saatlerinde yeni bir paylaşımda bulunan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu sebeple kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.
Ukrayna - Rusya savaşı bittiğinde #benzin ve #motorin fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 15, 2022