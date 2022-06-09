Benzin ve Mazot 30 TL mi olacak? Motorin ve Mazot'un litre fiyatı 30 TL'ye mi çıkacak? Benzin ve mazot fiyatı 30 (Otuz) TL'ye yükselir mi? - Haberler

Benzin ve Mazot 30 TL mi olacak? Motorin ve Mazot'un litre fiyatı 30 TL'ye mi çıkacak? Benzin ve mazot fiyatı 30 (Otuz) TL'ye yükselir mi?
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Dolar ve brent petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte akaryakıt ürünlerine zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan benzin ve motorin zammının ardından yeni zam yapılması ve yapılacak olan yeni zamla birlikte motorinin 30 TL bandına çıkabileceği düşünülüyor. Peki, Benzin ve Mazot 30 TL mi olacak? Motorin ve Mazot'un litre fiyatı 30 TL'ye mi çıkacak? Benzin ve mazot fiyatı 30 (Otuz) TL'ye yükselir mi? İşte detaylar...
Güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzin fiyatlarının 30 TL'ye yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Benzin litre fiyatı 30 TL olur mu? Motorin ve Mazot'un litre fiyatı 30 TL'ye çıkar mı? Benzin ve mazot fiyatı 30 TL'ye yükselir mi? merak etti. Detaylar sizlerle...
08.06.2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı bekleniyor. Zamlarla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27,87 liradan satılacak.
Bazı kaynaklara göre önümüzdeki günlerde motorine 1-2 TL arasında yeniden zam gelmesi bekleniyor. Gelecek olan zamla birlikte motorin 30 TL'yi geçebilir açıklaması yapıldı. Konu hakkında henüz resmi bir paylaşım gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.