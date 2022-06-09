Benzin ve Mazot 30 TL mi olacak? Motorin ve Mazot'un litre fiyatı 30 TL'ye mi çıkacak? Benzin ve mazot fiyatı 30 (Otuz) TL'ye yükselir mi? - Haberler

Güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzin fiyatlarının 30 TL'ye yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Benzin litre fiyatı 30 TL olur mu? Motorin ve Mazot'un litre fiyatı 30 TL'ye çıkar mı? Benzin ve mazot fiyatı 30 TL'ye yükselir mi? merak etti. Detaylar sizlerle...

BENZİN VE MAZOTA ZAM MI GELDİ?

08.06.2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı bekleniyor. Zamlarla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27,87 liradan satılacak.

BENZİN FİYATLARI 30 TL'Yİ GEÇER Mİ?

Bazı kaynaklara göre önümüzdeki günlerde motorine 1-2 TL arasında yeniden zam gelmesi bekleniyor. Gelecek olan zamla birlikte motorin 30 TL'yi geçebilir açıklaması yapıldı. Konu hakkında henüz resmi bir paylaşım gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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