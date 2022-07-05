Benzin Motorine zam var mı? Benzine zam var mı? 5 Temmuz BU GECE benzine zam gelecek mi? Benzin zammı ne zaman?

Benzine zam var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin Motorine zam var mı? Benzine zam var mı? 5 Temmuz benzine zam gelecek mi? Benzin zammı ne zaman? İşte detaylar...

BENZİNE ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 96 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26,16 liradan satılacak.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

6 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 96 kuruş zam beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 26,16 LİRADAN SATILACAK

Zamla birlikte İstanbul'da 25,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 26,16 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI

05.07.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 25,19TL

Gazyağı TL/lt: 24,72 TL

Motorin TL/lt: 26,64 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 26,69 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 19,38 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,21 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.69 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.44 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 10.74 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.50 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.49 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.60 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.73 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.57 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 113,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 113,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili oluyor.

Ancak küresel arz daralması endişelerinin devam ettiği bir dönemde Norveç'in petrol ve doğal gaz sahalarındaki çalışanların grevi nedeniyle ülkede üretiminin tehlikeye girmesi fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Norveç Petrol ve Gaz Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidiyor.

Bugün üç açık deniz sahasında grev başlayacak ve çözüm bulunamaması durumunda bu geceden itibaren üç sahada daha çalışmalar durdurulacak.

Norveçli enerji şirketi Equinor'dan yapılan açıklamada, bugün başlayacak grevin 27 bin 500'ü doğal gaz olmak üzere yaklaşık 89 bin varillik petrol eşdeğeri üretimi tehlikeye atabileceği açıklandı. Bu geceden itibaren kesinti beklenen üç sahanın toplam üretiminin ise günlük 333 bin varil petrol eşdeğeri olduğu belirtildi.

Şirket, 9 Temmuz'dan itibaren de 3 ayrı sahada daha grevin başlayabileceğini, buradan kaynaklanacak üretim kayıplarının ise henüz netleşmediğini duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçıları arasında yer alan Japonya ve Çin ekonomilerinin hizmet sektörlerine ilişkin olumlu veriler de fiyatları destekliyor.

Çin'de bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,5'le temmuz 2021'den bu yana en güçlü seviyesine çıkarak beklentileri oldukça geride bıraktı. Japonya'da hizmet sektörü PMI ise 53'e inse de hizmet sektörünün ülkede güçlü kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Brent petrolde teknik olarak 114,44 ile 115,37 dolar aralığının direnç, 112,85 ile 112,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 5 Temmuz 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.