Son dakika: Brent petrol varil fiyatları 100 dolara kadar geriledi. Fiyatlardaki sert düşüş beraberinde LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanacak muhtemel indirime çevrildi. Peki, benzin motorine indirim geldi mi? Benzin motorine indirim yapılacak mı?

BENZİN MOTORİNE İNDİRİM YAPILACAK MI?

Brent petrol fiyatlarının düşerek 100 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu.

Mazot, benzin ve LPG fiyatının ne kadar olduğu merak edilirken, motorine yarından itibaren geçerli olacak 1 lira 4 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Brent petrolün varil fiyatı Çin'de artan vaka sayılarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle haftaya yüzde 1,8 düşüşle 100,3 dolardan başladı..

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