Benzin motorin zam var mı? SON DAKİKA!

Benzin motorin zam var mı? Petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Türkiye'de önümüzdeki iki gece yarısı motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılacak. İlk olarak bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına zam gelirken, ertesi gece benzin fiyatlarında da artış bekleniyor. Zam oranları ve yeni fiyatlar, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde farklılık gösterebilecek. Vatandaşlar ise güncel fiyatları takip etmek için tabelalardaki değişiklikleri merakla bekliyor. Peki, Motorine benzine zam var mı? Detaylar...

BENZİN MOTORİN ZAM VAR MI?

Son dönemde artan petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Uzun süredir devam eden fiyat artışları, Türkiye genelindeki araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Özellikle büyükşehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasındaki fark daralırken, yakıt maliyetleri tüketiciler üzerinde önemli bir yük oluşturuyor. Bu hafta da yeni zamlarla akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçecek.

BU GECE BENZİNE ZAM VAR MI?

Bugün için benzine bir zam yapılmayacak. Ancak 10 Ekim perşembe gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında 1 lira 26 kuruşluk bir artış bekleniyor. Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 44 TL'ye yaklaşacak. Ankara'da ise benzin litre fiyatının 44 TL'yi geçmesi öngörülüyor.

Tüketiciler, bu gece herhangi bir zam beklemese de yarın geceyi takiben benzine yapılacak zamlar, önemli bir artış getirecek.

MOTORİNE ZAM VAR MI BUGÜN 10 EKİM?

9 Ekim çarşamba gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 55 kuruş zam yapılacak. Bu zamla birlikte, İstanbul'da motorin litre fiyatı 44 TL seviyesine ulaşacak. Ankara'da ise motorinin litre fiyatının 45 TL'yi bulması bekleniyor. Motorin fiyatlarındaki bu artış, özellikle ticari taşımacılık ve nakliye sektörünü olumsuz etkileyebilir. Bugün gece yarısından itibaren yapılacak zam, Türkiye genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarında geçerli olacak.

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN?

Benzin fiyatlarına zam 10 Ekim perşembe gece yarısından itibaren yapılacak. 1 lira 26 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da benzin litre fiyatı 44 TL'ye yaklaşacak. Bu artış, döviz kurlarındaki değişimler ve küresel petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte devam eden bir trendin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Tüketiciler, önümüzdeki süreçte de akaryakıt fiyatlarında ani değişimlerle karşılaşabilir.

İstanbul ve Ankara'daki güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Benzin: 42.85 TL

Motorin: 42.66 TL

LPG: 25.14 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 43.21 TL

Motorin: 43.12 TL

LPG: 25.15 TL

Bu zamların ardından fiyatlarda ciddi bir artış bekleniyor.