Benzin, Motorin, LPG ve Mazota yeniden zam gelecek mi? 8-9 Mart Salı Akaryakıta tekrardan zam gelir mi? Benzine yeni zam geldi mi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza yeniden zam geldi. En son yapılan zamlara göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litresi 69 kuruş, motorinin litresi ise 84 kuruş zam geldi. Bunun ardından benzine yeniden zam yapıldı mı merak edildi. Peki, benzine tekrar zam mı geldi? Mazota tekrar zam mı geldi? Motorine yeniden zam mı geldi? Mazot güncel fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar...

YARIN TEKRARDAN ZAM GELECEK Mİ? (9 MART ÇARŞAMBA 2022)

9 Mart 2022 tarihi için mazot, motorin ve benzine tekrardan zam geleceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

BENZİN VE MAZOTA YENİDEN ZAM MI GELDİ? (8 MART SALI 2022)

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan brent petrol, son 12 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 3 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litresi 19 lirayı, motorinin litresi ise 21 lirayı aşacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı.

Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 18,67 liradan 19,24 liraya, Ankara'da 18,77 liradan 19,34 liraya, İzmir'de ise 18,79 liradan 19,36 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise İstanbul'da 19,75 liradan 21,19 liraya, Ankara'da 19,85 liradan 21,29 liraya ve İzmir'de 19,85 liradan 21,29 liraya yükselecek.

Twitter paylaşımı:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,57

Motorinde 1,44 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 MART 2022)

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi : 19,24 TL

19,24 TL İzmir'de benzinin litresi : 19,36 TL

19,36 TL Ankara'da benzinin litresi : 19,34 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 21,19 TL

21,19 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 21,29 TL

21,29 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 21,29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com - Gündem