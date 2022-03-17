Benzin motorin fiyatları indirim var mı? SON DAKİKA! Benzine ve motorine indirim geldi mi? İşte GÜNCEL FİYATLAR!

Benzin motorin fiyatları indirim geldi mi? Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçmiş ve brent petrolün varili 130 doları aşarak son 14 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu gelişmeyle Türkiye'de akaryakıta üst üste zamlar gelmiş ve benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı aşmıştı. Brent petrolün tekrar 100 doların altına inmesiyle zamlar yerini indirime bırakmaya başladı. Peki, Benzin motorin fiyatları indirim var mı? SON DAKİKA! Benzine ve motorine indirim geldi mi? Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim geldi mi? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VAR MI?

Son üç gündür akaryakıta üst üste indirim gelmeye devam ediyor. 15 Mart tarihinde motorine 2 lira 38 kuruş, 16 mart tarihinde benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim gelmişti. Bugün ise benzine 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruş indirim geldi. Böylece son üç günde motorine gelen indirim 4 lirayı, benzine gelen indirim ise 2 lirayı aşmış oldu.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL, benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL idi. Son yapılan indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 18,71, Ankara ve İzmir'de 18,80 lira oldu. Benzin fiyatı ise İstanbul'da 18,10, Ankara'da 18,20 ve İzmir'de 18,21 oldu.

FİYAT DUYURUSUNA ARA VERİLDİ

Bugün akşam saatlerinde yeni bir paylaşımda bulunan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu sebeple kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI

17.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 18,09 TL

Gazyağı TL/lt: 17,10 TL

Motorin TL/lt: 18,66 TL

TL/lt: 18,66 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 18,70 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 15,39 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,55 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ukrayna - Rusya savaşı bittiğinde #benzin ve #motorin fiyatları düşer mi? — Haberler (@Haberler) March 15, 2022

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