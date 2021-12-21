Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni ekonomi modeli ile düşüş yaşadı. Dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklaması sonrasında dolar, kısa süre içerisinde 18,34 lira seviyelerinden 12'nin altına geriledi. Doların düşüşü sonrası araç sahiplerinin gözü benzin, motorin fiyatına gelecek indirim haberinde. Peki Benzin, motorin fiyatları düşecek mi? Benzine motorine ne kadar indirim gelecek? Akaryakıt fiyatları ne zaman düşecek? detaylar haberiizde.

BENZİN, MOTORİN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

İddialara göre; benzin ve motorin fiyatlarında, yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 2,5 TL'ye yakın indirim geleceği söyleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizdeki oynaklığa karşı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemini açıklamasından sonra dolarda büyük düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. İddialara göre; benzin ve motorin fiyatlarına 2,5 TL'ye yakın indirim yapılacak.

ZAM, DÖVİZ KURUNUN DÜŞMESİ SONRASI DURDURULMUŞTU

EPDK, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

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