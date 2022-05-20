Benzin, Mazot ve Motorine indirim mi gelecek? 20-21 Mayıs Benzin indirimi ne zaman? Benzine ve Motorine indirim geldi mi? Güncel fiyatlar 2022! - Haberler

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların 16 lira sınırına dayanmasıyla benzine birer gün arayla 2 kere zam gelmişti. Bu gece ise benzine indirim geliyor. Peki, Benzin, Mazot ve Motorine indirim gelecek mi? 20-21 Mayıs Benzin indirimi ne zaman? Benzine ve Motorine indirim geldi mi? Güncel benzin fiyatları kaç liradır?

BENZİN İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Bu hafta iki kere zam gelen benzine bu kez indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine bu gece yarısından itibaren (21 Mayıs Cumartesi gecesi) geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 23 lira sınırına çekilecek.

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların 16 lira sınırına dayanmasıyla benzine birer gün arayla 2 kere zam gelmişti. Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı. Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmışken, bu kez de indirim beklentisi oluştu.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 24 lira sınırından 23 lira sınırına düşecek. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 23.86'dan satılan benzinin litresi 22.82'ye inecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23.98'den 22.94'e düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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