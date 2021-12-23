Benzin, mazot indirimi pompaya yansıyacak mı? Benzine , mazota ne kadar indirim geldi?

Dolar kurunun düşmesiyle birlikte benzin ve akaryakıt fiyatlarında indirime gidileceği belirtildi. Bunun ardından vatandaşların gözü akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Beklenen indirim haberi geldi. 24 Aralık 2021 tarihinde geçerli olmak motorinde 45 kuruş, LPG'ye 72 kuruş indirim gerçekleşti. Benzin, mazot LPG indirimi pompaya yansıyacak mı? Benzine , mazota LPG'ye ne kadar indirim geldi? soruları merak ediliyor. detaylar haberimizde.

MAZOT İNDİRİMİ POMPAYA YANSIYACAK MI?

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek motorindeki 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN, MOTORİN, LPG'YE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

LPG'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, motorinde ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak. Benzine gelecek 41 kuruşluk indirimin tamamı ise ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİ Akaryakıt fiyatlarında 2018 mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

ZAM, DÖVİZ KURUNUN DÜŞMESİ SONRASI DURDURULMUŞTU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

"DÜŞÜŞ POMPA FİYATLARINA EN KISA SÜREDE YANSIYACAK"

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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