Benzin litre fiyatı ne kadar olduğu ve benzine, motorine zam geldi mi merak ediliyor. 20-21 Aralık akaryakıt fiyat listesi araştırılıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansıyor. Güncel benzin fiyatları ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Benzin litre fiyatı!

Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları ne kadar olduğunu takip ediyor. Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar olduğu araştırılıyor. 20-21 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL olduğu sorgulanıyor. Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Benzin litre fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorine 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. 9 Aralık Cumartesi günü ise benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Uzun bir süredir son 5 ayın en düşük seviyesi olan 72-74 dolar aralığında seyreden brent petrol, Kızıldeniz'de artan gerilim nedeniyle yükselişe geçti. Brent petrolün 78 dolara çıkmasıyla akaryakıta zam göründü. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litresi 1 lira 49 kuruş arttı.

İSTANBUL BENZİN FİYATI NE KADAR?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 51 kuruşa çıktı.

ANKARA BENZİN FİYATI NE KADAR?

Ankara'da 35 lira 19 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 33 kuruşa çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansıyor. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litresi 1 lira 49 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi 35 lira seviyesine yükseldi. Son olarak 9 Aralık'ta benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.