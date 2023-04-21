Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise benzinin güncel fiyatını merak ediyor. Arama motorlarında Benzin indirimi var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar, kaç TL? 2023 benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! araması yapılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, Benzin indirimi var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar, kaç TL? 2023 benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

BENZİN İNDİRİM VAR MI?

Bayramın ilk günü araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin fiyatı 21 lira seviyelerine, motorinin fiyatı ise 20 lira seviyelerine geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 25 kuruşa, Ankara'da 21 lira 61 kuruşa, İzmir'de 21 lira 57 kuruşa geriledi.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 20 lira 23 kuruşa, Ankara'da 20 lira 60 kuruşa, İzmir'de 20 lira 67 kuruşa düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.