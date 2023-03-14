Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri ise Benzin indirimi var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar, kaç TL? 2023 benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! araması yapıyor.

Araç sahiplerinin gündeminde yer alan benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzin indirimi var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar, kaç TL? 2023 benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

BENZİN İNDİRİMİ VAR MI?

15 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 71 kuruşluk indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Motorinde 15 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruşluk indirim gerçekleşmesi beklenirken, indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20 lira 87 kuruştan, Ankara'da ise 21 lira 29'dan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.