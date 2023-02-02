Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise benzinin güncel fiyatını merak ediyor. Arama motorlarında Benzin indirimi var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar, kaç TL? 2023 benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! araması yapılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, Benzin indirimi var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar, kaç TL? 2023 benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

BENZİN İNDİRİM VAR MI?

Bugün itibarıyla pompaya yansıyan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından motorine 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra 65 kuruşluk bir indirim daha geliyor. Cumartesi günü geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21 lira 85 kuruştan satılacak. Bugün itibarıyla 1 lira 2 kuruşluk indirimin pompaya yansıdığı motorine 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra 65 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor.

Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21 lira 85 kuruştan, Ankara'da ise 22 lira 12 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.