Son zamanlarda sürekli olarak benzine gelen zam ve indirimler sonrası vatandaş Benzin indirimi var mı? Sorusunu araştırıyor. Son günlerde herkesin aklında olan soru hakkında gelişmeleri takip etmekteyiz. Benzin indirimi var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar, kaç TL? 2022 benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sıklıkla değişen inişli çıkışlı akaryakıt fiyatları özellikle araç sahiplerinin gündeminde. Araç sahiplerinin her gün alışkanlık haline getirerek sorduğu soru Benzin indirimi var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar, kaç TL? 2022 benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

BENZİN İNDİRİMİ VAR MI?

Son günlerin gündemi olan benzin fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine gelen 1,76 TL'lik indirimin ardından vatandaş benzin indirimi var mı? sorusuna yanıt arıyor. Haberler.com olarak merak ettiklerinize yanıt hazırladık. Petrolde bir artış yaşanmadığı takdirde benzine indirim devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,11 TL

LPG: 10,98 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin litre fiyatı 19,37 TL

Ankara motorin litre fiyatı 23,22 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin litre fiyatı 19,36 TL

İzmir motorin litre fiyatı 23,26 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10,73 TL